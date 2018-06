Schramberg Nach 25 Jahren ist einiges noch aktuell

Schramberg. Fröhliches Stimmengewirr, erfreute "Hallo"-Rufe und liebevolle Umarmungen – schon zu Beginn des Empfangs anlässlich des Jubiläums vom Frauenbeirat wurde deutlich: Hier treffen Akteurinnen aufeinander, die sich mögen und schätzen.

Die Begrüßung übernahm Vorsitzende Barbara Kunst, die eingerahmt von ihrer Stellvertreterin Barbara Olowinsky und Geschäftsführerin Annika Erath am Kopf des Ratstischs Platz nahm – und diesen auch nicht räumen musste, als Oberbürgermeister Thomas Herzog zum Grußwort ansetzte, denn: "Heute sind Sie die Chefin im Ring."

Herzog spannte in seiner Rede den Bogen zur Bundespolitik und Wirtschaft – wo es zwar Frauen in Spitzenpositionen gebe, sie dort aber immer noch in der Minderheit seien. Er ging auch auf die nicht ganz einfache Anfangszeit des Frauenbeirats ein, der am 21. Juni 1993 gegründet wurde, und lobte ihn als "Gewinn für Schramberg". Er sei der am längsten funktionierende Beirat der Stadt und "sucht wahrscheinlich bundesweit seinesgleichen". Herzog bedankte sich im Namen des Gemeinderats bei allen aktiven und ehemaligen Mitgliedern für ihr Engagement.