Schramberg Nabenhöhe ist Schlüssel zum Erfolg

Flächen werden der Natur überlassen

Auch über die Eingriffe in den Wald konnte sich die Gruppe vor Ort ein Bild machen. So benötigt eine Windenergieanlage über die gesamte Betriebsdauer dauerhaft eine Fläche von rund 0,5 Hektar. Für den Bau und den Transport wird allerdings kurzfristig nahezu das Doppelte benötigt. Flächen, die nicht auf Dauer benötigt werden, werden laut Mitteilung der Kolpingsfamilie der Natur überlassen. So könne in dem meist von Nadelbäumen dominierten Wald zusätzlicher Lebensraum für verschiedene Arten geschaffen werden.

Ein Blick in eine Windenergieanlage brachte die Technik der Anlagen in den Fokus. Erstaunt waren die Wanderer vom Ausmaß des Fundaments, das mit nur circa 3,5 Meter Tiefe und 24 Meter Durchmesser die mehr als 200 Meter hohe Anlage mit dem Erdreich verbindet.

Anschließend ging die Wanderung weiter zum Gasthaus Landwassereck, wo eine Stärkung eigenommen wurde.