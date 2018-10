Schramberg Mutig: Mit 43 Prozent Akku weggehen

Schramberg. Auf der Bühne konnte sich Thomas Moser über alles und jedes "uffregge und mosern"; für die Damen im Publikum wurde es aufregend, als sein Kompagnon Frank Blom Hosenträger und Hose fallen ließ und über die schwarzen Boxershorts den weißen Badeanzug streifte.

Als Udo Jürgens sagte er Merci zu jeder Cherie aus der Damenwelt im Kulturbesen. Dass Damen in jedem Alter viel Zuneigung wünschen, zeigten Vera und Karl mit Szenen einer Ehe vor ihrem Besuch beim 20-jährigen Bühnenjubiläum der Kumedie.

Dabei erinnerte sich Vera an ihren letzten Sex, "als Benzin noch 56 Cent gekostet hat" und empfahl ihrem Karl "Viagra fürs Kreuz – zum Gradstehen". Für den ist alles "nimmer normal", wenn die Fußball-WM in vier Jahren an Weihnachten in Katar stattfindet und alle vor der Glotze singen "Macht auf das Tor".