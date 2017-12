Schramberg Musikern und Hahn geht’s fast an den Kragen

Für zusätzliche Aufregung im Dorf und im Rathaus sorgt die Tratschtante Emma (Elisabeth Wahl), die sich erschwindelte Neuigkeiten von Amtsbote Sepp (Harko Spiegelhalder) mit Hochprozentigem erkauft und ihre Schwüre zur strikten Geheimhaltung ein ums andere Male bricht.

Auch Sekretärin Hannelore lässt sich auf ein gewagtes Spiel ein, indem sie im Namen von Amtsdiener Sepp und mit dem Foto des Ortsvorstehers auf eine Heiratsannonce von Rosalinde (Sabrina Kruck) antwortet.

Prompt steht die Heiratswillige in der Amtsstube, manövriert die Kübeles in eine Ehekrise und die Sekretärin steht kurz vor ihrer Entlassung.

Für weiteren Wirrwarr sorgt ein lispelnder Psychiater (Alex Notheis), der nur Augen für Hannelore hat, sich aber schließlich mit Rosalinde tröstet.

Dass plötzlich die Silbersteins den Musikverein, Kleintierzuchtverein und die Kirchengemeinde mit großen Spenden unterstützen und über Lärm ganz anders denken, geht wiederum auf die Schlitzohrigkeit und List des Amtsboten Sepp zurück.

Als Kübele stürzt und wieder sein Gedächtnis erlangt, will er erneut Glocken, Hahn und Musikern an den Kragen. Davon kann er noch rechtzeitig abgehalten werden.

Regie in der turbulenten Komödie führte Dieter Hofer, Souffleuse war Christine Kimmich und für die Technik war Markus Jauch zuständig.

In einer Doppelrolle sorgte Melanie Kaupp für die passende Maske der Bühnenakteure, die am Schluss mit Beifall überschüttet wurden.

Weitere Informationen: Weitere Theateraufführungen des Stücks "Die Gedächtnislücke" von Bernd Gombold bietet der Schützenverein am heutigen Donnerstag in der Kastellhalle und am 13. Januar in der "Szene 64" in Schramberg-Tal, jeweils ab 19.30 Uhr.