Schramberg Musikern kommen bei den Vorbereitungen die Tränen

Die Zwiebelkuchen werden frisch zubereitet. Bereits am Tag davor beginnt die tränenreiche Arbeit der Zwiebel- und Speckschneider im Verein. 40 Kilogramm Zwiebeln müssen geschnitten werden, damit Hans-Jörg Bühler, der Zwiebelkuchenbäcker der "Harmonie", die Teigmasse für die 40 bis 50 Kuchen bereiten und die Zwiebelkuchen backen kann, heißt es in einer Mitteilung. Ab 13 Uhr warten die Zwiebelkuchen dann auf die hungrigen Gäste.

Des Weiteren serviert die "Harmonie" auch neuen Wein und Apfelküchle im Bierteig. Aber auch Kaffee und Kuchen und Bratwürste sind im Angebot. Serviert wird das Ganze an der Remsbachmühle unterhalb des Tennenbronner Freibads bei unterhaltsamer Blasmusik.

Mit "Grissly-Brass" eröffnet die Brass-Band der "Harmonie" das Unterhaltungskonzert. Das Jugendorchester Tennenbronn sorgt ab 14.30 Uhr für gute Stimmung. Die Hauptkapelle spielt für die Gäste ab 15.30 Uhr vor der alten Schwarzwaldmühle. Bei kühler und nasser Witterung finden die Gäste in der urig eingerichteten Remsbachmühle Platz. Am warmen Kaminofen schmeckt der Zwiebelkuchen noch besser, heißt es in der Ankündigung des Vereins.