Schramberg Musiker von Sacambaya geben vier Konzerte an drei Tagen

Drei Tage lang besucht die Gruppe den Freundeskreis Inti Ayllus in Schramberg, Schiltach und Schenkenzell und gibt mehrere Konzerte. Am Freitag, 2. November, ist die Gruppe im Pferdestall von Hans-Kurt Rennig, Bühl 2 in Schenkenzell, ab 19 Uhr unplugged zu hören.

Am Samstag, 3. November, findet ab 19 Uhr ein Konzert in der Aula im Gymnasium Schramberg statt. Veranstalter ist das Eine-Welt-Forum Schramberg im Rahmen von Little Glocal City. Sacambaya wird gemeinsam mit den Chören Crazy Voices aus Schiltach und G’Sang’n Fun aus Epfendorf auftreten.

Am Sonntag, 4. November, gestaltet Sacambaya den Gemeindegottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Schiltach musikalisch mit. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Kirchenkaffee, für den der Eine-Welt-Laden Schiltach verantwortlich sein wird.