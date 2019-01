Schramberg Musiker freuen sich auf den Wurstsalat

Schramberg. Die zehnköpfige Crew aus der Region Rottweil und Villingen-Schwenningen gastierte bereits zum fünften Mal im Besen und zum zweiten Mal in Folge war ihr Konzert ausverkauft. "Wir lieben diese Location, diese magische Atmosphäre. Da passt alles hervorragend zusammen", resümiert Bandleader Werner Müller nach dem ersten von zwei eineinhalbstündigen Sets gut gelaunt. Er wie auch seine Bandkollegen hatten sich diese Atem- und Spielpause nach dem atemberaubenden "Celebration" von "Kool & the Gang" redlich verdient. Vom Start weg heizte die mit vier Gesangsstimmen und Bläsersatz ausgestattete Musikgruppe mit Soul-, Funk-, Pop- und R&B-Songs von namhaften Interpreten und Bands wie Joe Cocker, Phil Collins, den Bee Gees und The Commodores mächtig ein und brachte die ehrwürdigen Mauern des Besens zum Vibrieren.

Barfüßige Sängerin

Die Begeisterung und Energie der erfahrenen Musiker schwappte sofort zum Publikum über, das, angetrieben von der barfüßigen Sängerin Bianca Müller, vor allem im vorderen Teil ganz in ihrem Element war und das Hautnah-Konzert mit allen Sinnen genoss. Wer nicht ganz so aus sich herauswollte und die abwechslungsreiche Musik eher in gemäßigter Lautstärke vorzog, hatte in der Nähe der Getränkebar die Gelegenheit.