Schramberg Musikalisches Gemeinschaftsprojekt

Schramberg. Schon seit Januar dieses Jahres arbeiten die beiden Chöre in ihren Proben an der Aufführung des Oratoriums. 40 Chormitglieder aus Schramberg und 50 aus Sulz machen sich in den Proben mit dem Werk vertraut. "Diese Haydn-Oratorium ist auch für einen Laienchor gut geeignet", erklärt Bezirks-Kantorin Judith Kilsbach, die die Gesamtleitung hat.

Als Solisten werden Claudia Habermann (Sopran), Marcus Elsäßer (Tenor) und Steffen Balbach (Bass) mitwirken. Die Cappella Vivace aus Rottweil liefert die instrumentale Begleitung.

Die Proben der Sulzer Chormitglieder leitet die nebenamtliche Kantorin Erika Rieder. "Dieses Werk von Haydn ist ein sehr eingängiges Stück, das nicht nur Musikliebhabern, sondern auch Einsteigern in die Kirchenmusik gefallen wird", versichert Kilsbach. In der Komposition fänden sich erste Ansätze einer "Programmmusik": Sonnenaufgang und Lebewesen wie Löwe, Pferd und "Gewürm" zum Beispiel klingen in den musikalische Passagen an, zählt Kilsbach auf. "Und auch wir haben unsere Freude daran, das Werk aufzuführen", erklärt Kilsbach.