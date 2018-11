Schramberg Musikalischer Umzug

Danach gab es Kinderpunsch für die Kleinen und Glühwein für die Großen. Grillwürste ließen sich alle gut schmecken. Am Feuerkorb konnte man die teilweise eiskalten Finger wärmen. Es war ein schöner Anblick, in leuchtende Kinderaugen zu schauen.

Am Donnerstag, 15. November, treffen sich die "Kükensinger" um 18 Uhr in der Schulaula. Ab sofort werden Advents- und Weihnachtslieder geübt. Gerne können die Kinder ihre Ideen einbringen. Am Mittwoch, 5. Dezember, sind die "Kükensinger" ab 15.30 Uhr zum Nikolausnachmittag in das Lorenzhaus nach St. Georgen eingeladen.