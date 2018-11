Schramberg-Sulgen. Für den Musikverein Sulgen wird sich am Samstag, 24. Movember, ein besonderer, aber auch wehmütiger Abend ereignen. Unter der Leitung von Tanja Pfau wird es ein Abschiedskonzert für sie geben. Das als Zeitreise gestaltete Konzert beinhaltet Stücke der vergangenen neun Jahre. Sowohl die Musiker des aktiven Orchesters als auch die Nachwuchsmusiker im Jugendorchester bieten mit einem musikalischen Erlebnis laut Mitteilung einen besonderen Abend für das Publikum. Für Emotionen sorgen Stücke wie "Titanic" oder "Highlights from The Rock". Für einen zusätzlichen Programmpunkt wird die Jugendkapelle sorgen. Die Türen der Festhalle Sulgen werden um 19 Uhr geöffnet, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Reservierungen sind nur für Ehrengäste und Vereine möglich, sodass der Musikverein ein frühzeitiges Eintreffen empfiehlt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Bei allen aktiven Musikern sowie an der Abendkasse sind Konzertkarten zu erwerben.