Die zweite besinnliche Musik zur Marktzeit wird am Samstag, 9. Dezember, von 11.30 bis 12 Uhr in der Kirche "Sankt Maria" von Schwestern aus den Kloster Heiligenbronn gestaltetet. Unter der Leitung von Schwester Maria Magdalena erklingen adventliche Gesänge, Texte und Instrumentalstücke. Wieder mit dabei ist Cornelia Gießibl an der Keltischen Harfe. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten. Foto: Schäfer