Schramberg Musik schenkt vielen Kindern ein Lächeln

Mit Pippi Langstrumpf und ihrem Pferd springen und singen alle um die Bühne, als schon der nächste Held aus Kinder- und anderen tollen Tagen auftaucht und sich beim Fliegerlied alle an die Hand nehmen. Natürlich durfte das eigens komponierte Tourlied "Ich schenk’ dir ein Lächeln" nicht fehlen – es sind mittlerweile sogar noch weitere selbst geschriebene Lieder dazugekommen wie "Das kleine Schaf im Schnä", "JoHeHo" und "Unterm hohen Himmelszelt". Ganz im Zeichen des Liedes "Unterm hohen Himmelszelt", stellte auch das Programm des Auftritts eine Reise an viele schöne Orte mit spannenden Begegnungen dar.

Den schönen Tag genießen Kinder, wie ihre Eltern in der Fasnet-Zeit mit Singen und Tanzen und viel Maskerade. In der Szene hat die Truppe zusammen mit den St.-Georgs-Pfadfindern schon zum dritten Mal einen Auftritt, bevor sie in den kommenden Tagen in Einrichtungen kranker und behinderter Kinder mit ihrer Musik wieder ein Lächeln schenken will.