Schramberg Musik gewährt Blick in die russische Seele

Schramberg. Die Musiker begeistern mit ihren winterlichen Konzerten seit vielen Jahren die Menschen der Raumschaft. Doch die virtuosen Solisten mit der seltenen Kombination Klavier und Balalaika sind längst im ganzen Land und darüber hinaus bekannt und beliebt, denn sie haben noch ein besonderes Ass im Ärmel: das Piano Parlando.

Pianist Heiner Costabél versteht es mit seinem Humor und seiner Sachkenntnis meisterhaft, die Zuhörer auf unterhaltsame Weise in die musikgeschichtlichen Zusammenhänge insbesondere um die Entstehung und Entwicklung des einmaligen und originellen russischen Zupfinstruments einzuführen.

Einmal mehr bot das Duo auch wieder dem Schramberger Publikum beim Konzertabend unter dem Motto "Russischer Winter mit Doktor Schiwago" im Schlossfoyer einen herrlichen Hörgenuss nach dem anderen. Dass der deutsche Winter in diesen Tagen so zuschlägt, konnte niemand erwarten, doch lässt er sich dennoch nicht mit dem russischen Winter vergleichen, wo weite Landstriche für Monate tief verschneit und eingefroren sind. Die eingangs gespielte winterliche Ballade versetzte die Zuhörer mit ihrer Melancholie in die Weite und Einsamkeit der russischen Landschaft. Obwohl nur mit drei Saiten bespannt, wovon zwei sogar auf den gleichen Ton gestimmt sind, fing die Balalaika unter den Händen ihres meisterhaften Interpreten an zu singen und zu klagen, sodass die Besucher augenblicklich gebannt waren von dem beseelten Spiel.