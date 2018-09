Schramberg Musik für jede Generation

Schramberg-Tennenbronn. So musste das Fest drinnen stattfinden, was der guten Stimmung aber nicht entgegenstand. Auch die Besucher ließen sich von Wind und Wolken nicht schrecken und so waren schließlich alle Plätze besetzt im Treff am Remsbachhof.

Sowohl für die Ohren als auch für den Gaumen war einiges geboten: "The Omas & the Opas" eröffneten den musikalischen Reigen und fühlten sich, wie Robert Hilser treffend formulierte, für die Folkmusik zuständig, die im Wechsel mit Volksmusik zu hören war.

Der Name der Formation lehnt sich an die 1960er-Jahre-Popgruppe "The Mamas and the Papas" an, nur waren alle vier Bandmitglieder während der Namenssuche eben nicht nur Väter und Mütter, sondern gerade Großeltern geworden. Beim Weintreff waren nun alle drei Enkel mit dabei und lauschten dem drei-stimmigen, vielsprachigen Gesang und dem Gitarrenspiel ihrer Omas und Opas.