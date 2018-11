Schramberg Musik baut Brücken in der Welt

Dass Musik und Tanz Menschen verbindet und die musikalische Begegnung Türen öffnet, konnten die Besucher an diesem Abend erneut erleben. Ebenso konnten sie erleben, dass die Gruppe Sacambaya aus exzellenten Instrumentalisten und Sängern besteht. Die einzige Frau in der Gruppe sorgte mit ihrem Gesang für Gänsehaut-Feeling.

Viele Eigenkompositionen

Waren in den ersten Jahren hauptsächliche traditionelle Lieder und Stücke, die man der Nachwelt erhalten wollte, im Programm, so kamen immer mehr Eigenkompositionen auf Basis althergebrachter Rhythmen hinzu. Inzwischen singen und spielen die Musiker in Deutschland, Frankreich, Spanien und Österreich und ihr Leiter, der auch das Kulturzentrum in Independencia leitet, textet und komponiert einen Großteil der Lieder selbst. Mit ihren faszinierenden folkloristischen Klängen und Tänzen aus der Andenregion zählt die Gruppe zu den bekanntesten Truppen Boliviens.

Neben der musikalischen gibt es aber noch die soziale Seite, denn Sacambaya versteht sich als Teil des Selbsthilfeprojekts Centro Cultural Ayopayamanta in Independencia, Cochabamba, wo Menschen aus Bolivien anderen Menschen aus Bolivien helfen. So lautete auch die Botschaft des Abends "Lasst uns Brücken der Freundschaft zwischen Völkern des Nordens und des Südens bauen." Die Gruppe Sacambaya baut diese Brücken durch ihre Musik. Konzentriert und leidenschaftlich lassen sie ihre indianischen Melodien erklingen, begleitet von verschiedenen Saiten- und Blasinstrumenten.

Schon beim ersten Titel genossen die Zuhörer den unverwechselbaren Sound ihres Gesangs und ihres Instrumentalspiels, sei es mit der zweireihigen Zampona, sei es mit der Quena mit ihrem süßen Ausdruck, sei es die kleine Hualaychu, die helle Charanga, die tiefere Ronroco, die Gitarre, die Trommel oder die Rassel aus Ziegenklauen.

Erstaunlich war auch die Vielseitigkeit der Musiker, von denen jeder neben dem Gesang mindestens zwei Instrumente beherrschte und das oft ohne Noten. Sogar ein Saxofon kam zum Einsatz. So war man flexibel genug, manche Lieder der Chöre echt südamerikanisch aus dem Stegreif zu begleiten. Besonders beeindruckend war der Ausdruck beim Gesang, der in den Zuhörern ganz tiefe Saiten berührte. Hauptthema der Gesänge war die Aussage: Die Erde braucht uns. Wir müssen sie für unsere Kinder erhalten und zwar nicht morgen oder übermorgen, sondern jetzt.

Projekte vorgestellt

Die Titel der vereinigten Chöre sagte Uwe Szamaitat humorvoll an. Ein junges Gitarrenduo (Linda und Daniel King) begleitete neben dem souveränen Klavierspiel des musikalischen Leiters Jürgen Jäger. Gestartet wurde mit einem beschwingten Calypso. Sehr unterhaltsam und ein Genuss für Auge und Ohr war die Marktszene bei "What a Saturday Night". Als sich herausstellte, dass Coco Geburtstag hatte, gab es natürlich vom Publikum ein spontanes Geburtstagsständchen.

Damit auch neu Hinzugekommene einen Einblick bekamen, wurden die Projekte des Kulturzentrums in einem Informationsfilm vorgestellt. Ziel sei, den Menschen in Independencia ein freies und menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Die freiwilligen Spenden der Besucher bei dieser Europatournee sollen in eine Fotovoltaikanlage fließen, damit sich das Zentrum durch Verkauf von Strom erhalten kann.

Nach der Pause überraschte eine Schülerband der Musikwerkstatt Schramberg unter Leitung von Jürgen Jäger mit einem Händetanz auf Cajons. Im dunklen Saal leuchteten nur die bunten Farben der bewegten Handschuhe. Auch hier gab es viel Applaus.

Die Chöre brachten bei "Quantanamera" Abwechslung durch Wechsel zwischen Männer- und Frauenstimmen. Die Band begleitete mit Charango, Rasseln, Trommeln und Flöten. Auch die Zuhörer wurden zum Mitsingen eingeladen. Südamerikanisches Lebensgefühl pur strahlte der Song "Un poquito cantas" aus. Mit "Jamaica Farewell" und "La Bamba" trafen die Sänger beim Publikum erneut ins Schwarze.

Dass von den Sacambayas jeder Musiker ein perfekter Künstler ist, bewiesen sie bei einem Walzer, der sich immer schneller drehte und atemberaubende Fingerakrobatik verlangte.

Jorge Aquino erinnerte an die politische Situation mit der Flucht Tausender von Menschen. Das Lied "Gracias a la vida" drückte die Dankbarkeit aus, in Freiheit leben zu dürfen, aber auch die Dankbarkeit für all die Unterstützung durch Europa. Mit dem eingängigen Lied von Coco "Jeder ist ein Fremder in jedem andern Land", bei dem bald der ganze Saal mitsang, wurde erneut die Brücke zwischen den Nationen geschlagen.

Am Ende des "zauberhaften Abends" blieb Hans Kurt Rennig und Jorge Aquino nur noch der Dank an alle Mitwirkenden, besonders an die Chöre mit Leiter Jürgen Jäger, und an die Tanzgruppe unter Verena Calasaya. Ihr Dank ging zudem ans Eine-Welt-Forum für die Organisation.