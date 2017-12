Schramberg Musik aus 500 Jahren Reformation

Zum Abschluss des ersten Teils stellte das Bläserensemble, unterstützt vom jazzigen Drive des Schlagzeugs, den Choral in der modernen Instrumentalfassung von Mike Schoenmehl vor, einmal traditionell und danach im bewegten rhythmisch-synkopierten Stil. Ein herrlicher Hörgenuss war die doppelchörige Motette über Psalm 98 "Singet dem Herrn ein neues Lied".

Harmonische Fassung

Den folgenden drei Kompositionen lag das wohl bekannteste Lied von Luther, "Ein feste Burg ist unser Gott", zugrunde. Das Bläserensemble stellte den Choral in der Eröffnungsmusik von Traugott Fünfgeld in einer sehr harmonischen Fassung vor, wobei sich über den sonoren Klängen von Horn, Tuba und Posaunen in sauberem Zusammenspiel die festlichen Trompetenstimmen erhoben.

Die Orgelsolistin übernahm die instrumentale Fassung von Strophe zwei aus den "Schübler Chorälen" von J. S. Bach.

Die Melodiestimme unter der kunstvoll verzierten Überstimme mit ihren herrlichen Trillerfiguren klang wie von einer menschlichen Stimme gesungen. Immer neu setzte die kunstvolle Überstimme über dem Generalbass in unerschöpflichen Auf- und Abstiegen an. Strophe drei brachte eine weitere Steigerung durch die orgelbegleitete Chorfassung aus der gleichnamigen Kantate.

Das Gloria erklang in intensiver Mehrstimmigkeit mit herrlicher Überstimme. Gleichsam als Zusammenfassung und Vorgriff auf Kommendes brachte das Bläserensemble in der "Reformationsintrade" eine moderne Selektion aus den wichtigen Luther-Gesängen "Ein feste Burg", "Nun freut euch, lieben Christen g’mein" und "Verleih uns Frieden" zu Gehör.

Die Originalkomposition zum Reformationsjubiläum 2017 mit dem Titel "Da ist Freiheit" wurde zu einem besonderen Höhepunkt. Im Zusammenwirken zwischen Kantorei, Bläserensemble und Schlagzeug erklang mal in straffem, mal lockerem Rhythmus im Wechsel zwischen instrumental begleitetem Gesang und A-cappella-Vortrag ein mitreißender Chor, der den Zusammenhalt der Menschen unter Gottes Führung zum Inhalt hatte.

Schwingender Dreitakt

Abwechslungsreich wurde auch der Psalm 103 "Lobe den Herren" in der modernen Fassung von Traugott Fünfgeld interpretiert. Rhythmusbetont im schwingenden Dreiertakt erklang der erste Vers, mit polyfonen Einsätzen der Vers "Er hat seine Wege Mose wissen lassen". Die Sing- und Bläserstimmen wurden weich und expressiv beim dritten Vers, der vom Erbarmen des Vaters sprach. Im festlichen Sound erklang das "Ehr sei dem Vater".

Am Ausklang des beeindruckenden Konzerts stand das Luther-Lied "Verleih uns Frieden gnädiglich", das von der Frauenschola sauber einstimmig intoniert wurde. Die Bläser verliehen mit ihrem kraftvollen vierstimmigen Satz der Melodie ein harmonisches Gefüge. Zum Abschluss ließen Chor und Organistin die Kantate von Felix Mendelssohn Bartholdy zu diesem Choral erklingen. Die Orgelstimme, anfangs verhalten und gemessen, wurde zunehmend farbiger und lieblicher, die Chorstimmen mit kanonischen Einsätzen blühten auf und gipfelten in der Aussage "denn du unser Gott alleine". Die Mitwirkenden bei diesem gelungenen Konzert, an ihrer Spitze die musikalische Leiterin, wurden von Claudio Fuchs mit einem Dankwort verabschiedet.