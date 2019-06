Schramberg Muntere Gesprächsrunde der OB-Kandidaten

Jürgen Winter moderierte bereits die Kandidatenvorstellung so souverän und sachlich, als hätte er jede Woche einmal diese Aufgabe. Winter verkündet dann das strenge Prozedere: Fragen stellen dürfen nur Bürger, die ihren Wohnsitz in einem Stadtteil von Schramberg haben. Wer eine Frage stellen will, muss zunächst den vollen Namen und seine Straße nennen. Unruhe, auch Belustigung zieht an dieser Stelle wie eine Welle durch den Saal. Aber kein Protest wird laut. Die Fragen, erklärt Winter, würden dann nacheinander von allen drei Kandidaten beantwortet, in wechselnder Reihenfolge, damit alle gleich behandelt würden.

Werner Klank macht den Anfang und das Publikum amüsiert sich, als das stadtbekannte SPD-Mitglied die von Winter festgelegte Prozedur befolgt und seinen Wohnsitz nennt. Er will wissen, welche Haltung die Kandidaten zur Klimaerwärmung haben. Thomas Herzog darf als erster antworten. Er erinnert an den Vortrag von Franz Baumann zum Thema, an den Starkregen im letzten Jahr, führt den Hochwasserschutz im Stadtumbau 2030+ an und befürwortet die energetische Sanierung von Altbauten. Dorothee Eisenlohr will den städtischen Fuhrpark modernisieren, flächendeckend Blumen aussähen, einen plastikfreien Wochenmarkt, und bekräftigt die Stadt in einem Verbot von Pestizid-Nutzung und Energieeffizienzberatung. Dirk Caroli sieht "die Kommunalpolitiker in der ersten Reihe gefordert" und verweist auf die Problematik der Batterieproduktion für die E-Mobilität. Caroli antwortet auch auf Klanks Nebenfrage zur früheren AfD-Mitgliedschaft: "Ich war bei der AfD, als sie noch wirtschaftspolitisch ausgerichtet war."

Als nächster will Michael Ehret wissen, wie es mit dem Krankenhausgebäude weitergehen soll. Caroli will die Schadstoffbelastung des Gebäudes prüfen lassen und dann über Abriss oder Umbau entscheiden. Eisenlohr will eine "zügige Wohnbebauung" auf dem Gelände. Herzog berichtet, dass das Thema Sanierungsgebiet jetzt genehmigt sei und das weitere Vorgehen (teilweise Abriss und Wohnbebauung) mit dem Regierungspräsidium vorbereitet würde.