Schramberg Müllentsorger Alba reagiert auf Kapazitätsprobleme

Bei der Sammelstelle auf dem Parkplatz der Kreissporthalle Sulgen wurde die Zahl der Behältnisse erhöht. Am vergangenen Samstag standen ein Container für Rasenschnitt und drei weitere für Mischgrüngut zur Verfügung.

Beim Thema Grüngut reagieren die Bürger empfindlich. Nicht nur, dass ihnen genau vorgeschrieben wird, wie dick und lang ein Baumast sein darf. Wenn sie dann während der Öffnungszeit vor überquellenden Container stehen und wieder umkehren müssen, steigen der Adrenalinpegel und die Zornesröte im Gesicht. Mehrere Bürger hatten sich in der Woche zuvor sehr erbost, weil sie schon zweieinhalb Stunden vor Anlieferungsschluss nichts mehr in die überfüllten Container schütten durften. Sie wurden vom Mitarbeiter der Firma Alba aufgefordert, unverrichteter Dinge wieder umzukehren und an anderen Sammelstellen ihr Grüngut zu entsorgen, weil das Abladen außerhalb der Mulden auf dem Parkplatzbelag bei Strafe verboten ist.