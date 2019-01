Schramberg Motto: "Weggeben statt Wegwerfen"

Den Anstoß zur Gründung der Tafel habe, wie Spöttle erzählt, der Schramberger Elisabethenverein gegeben. Der hatte ein Frühstück für Obdachlose organisiert, das aber nicht sehr nachgefragt wurde. Vielleicht weil Schramberg keinen Bahnhof mehr als Treffpunkt für solche Leute hatte. Sozial engagierte Bürger hätten dann, so Spöttle, von der bereits existierenden Tafel in Rottenburg erfahren und seien hingefahren, um sich das Beispiel anzusehen und es dann auch in Schramberg umzusetzen. "Vier Schwarze und ein Roter beieinander", lacht Spöttle.

Jeder Kooperationspartner hat ein Mitglied mit Stimmrecht für den Lenkungskreis der Tafel gewählt, daneben gibt es noch Beisitzer. Etwa 80 ehrenamtliche Helfer sorgen für den Transport, die Vorbereitung und den Verkauf der Waren.

"Die meisten sind von Anfang an dabei", sagt Spöttle. Man müsse mit den Kunden umgehen können, dürfe nicht "von oben herab" sein. Einkaufen kann man nur mit einem Berechtigungsschein aus dem Rathaus. Den erhält man, wenn man nicht mehr als zehn Prozent über dem Hartz-IV-Einkommen liegt.

Alles außer Frischfleisch

In der Tafel werden qualitativ noch gute, jedoch meist kurz vor dem Verfallsdatum stehende oder überschüssige Lebensmittel gegen ein geringes Entgelt (zehn bis 15 Prozent des Kaufpreises, damit werden die anfallenden Kosten für Transport, Abfallentsorgung und so weiter finanziert) an bedürftige Menschen weitergegeben. Alles außer Frischfleisch gibt es und nur verpackte Wurstwaren, Brote nur im Ganzen.

"Die Mitarbeiterinnen haben alle eine Hygiene-Schulung absolviert", erläutert Spöttle. Die Waren spenden Geschäfte und Bäckereien nicht nur aus Schramberg, sondern auch aus Hardt, Aichhalden, Lauterbach, Dunningen, Fluorn-Winzeln und Schiltach. Lebensmittelerzeuger liefern direkt an eine zentrale Lagerstelle in Singen. Mit einem in die Jahre gekommenen Kühllieferwagen – für den neuen werden noch Sponsoren gesucht – transportieren die ehrenamtlichen Fahrer die Waren zu Tafel. Aber nicht nur Läden, auch zum Beispiel Kindergärten und Schulen oder die Sternsinger unterstützen die Tafel mit Spenden.

An den Öffnungstagen (dienstags 10 bis 12 Uhr und freitags 14 bis 16 Uhr) kommen in der Regel 40 bis 50 Menschen zum Einkaufen. "Sind die versorgt, können auch Leute ohne Schein am Ende der Öffnungszeit Waren kaufen, die bis zum nächsten Öffnungstag nicht haltbar wären", erläutert Spöttle. Damit sie nicht weggeworfen werden.

"Die Tendenz, dass immer mehr Überschuss produziert wird, ist schlimm", findet Spöttle.