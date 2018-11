Schramberg Möglichst viele sollen kandidieren

Schramberg-Tennenbronn. Die Freie Wählervereinigung hatte zu einem offenen Informationsabend zur bevorstehenden Gemeinderatswahl eingeladen. Unterstützt von mehreren amtierenden Mandatsträgern aus Schramberg, Waldmössingen und vor allem Tennenbronn zeigte Udo Neudeck auf, welche Voraussetzungen, Erwartungen und auch Pflichten auf Interessenten zukommen, die sich zur Wahl stellen wollen.

Mit sechs Listen à 25 Kandidaten werden 150 Personen gesucht, die sich aufstellen lassen. Grundsätzlich sei wichtig, dass Kandidaten, die gewählt werden, dieses Mandat auch annehmen. Dafür ist schon bei der Aufnahme in die Kandidatenliste ein verpflichtendes Formular für dieses Ehrenamt zu unterschreiben. Sollte die Teilnahme nicht zu einem Sitz in einem der Räte führen, so sei es doch ein persönlicher Erfolg. Denn mit dem guten Namen und der persönlichen Stimmenzahl trage man auch zu der Gesamtstimmenzahl und damit zu der Gesamtzahl der Sitze der gewählten Liste in den jeweiligen Gremien bei (unechte Teilortswahl).

Welche Aufgaben kommen auf Gemeinderäte zu? Jeweils einmal im Monat rund drei Stunden Fraktionssitzung und in der darauffolgenden Woche Gemeinderatssitzung. Für Mitglieder im Verwaltungssausschuss (VA) und im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT), die von den jeweiligen Fraktionen benannt werden, fallen rund zwei Stunden an.