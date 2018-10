Schramberg Modularer Campus aus einem Guss

Schramberg. Beschlossen werden soll das weitere Vorgehen zwar erst im Verwaltungsausschuss am Donnerstag, 30. November, sowie im Gemeinderat am Donnerstag, 6. Dezember. Bereits jetzt stellte die Stadtverwaltung aber die geplante Marschrichtung vor.

Vorgesehen ist dabei ein kompletter Neubau des Kindergartens Don Bosco und aller Schulen auf dem Graf-von-Bissingen-Areal. Dies habe, so sagte Mager, in der Sitzung am Donnerstag, mehrere Vorteile. Ansonsten gebe es zwei Gebäude, die saniert werden müssten, was ein hohes Kostenrisiko berge. Zudem sehe ein heutiges schulpädagogisches Konzept anders aus als früher. Es könnte nach neuesten didaktischen und methodischen Erkenntnissen gebaut und durch eine Optimierung der Schularten in einem Gebäude die Fachräume gemeinsam genutzt werden. Dies werde von den betroffenen Schulleitern Jörg Hezel (Erhard-Junghans-Schule), Michael Kasper (Peter-Meyer-Schule) und Karsten Krawczyk (Berneckschule) auch so gesehen. Sie befürworteten auch "das gemeinsame Schulleben innerhalb eines Gebäudes" für alle Schularten.

Mit dieser neuen Lösung, so Mager, gebe es mehr Ressourcen für die Entwicklung und die Möglichkeit auf vorhandenen Grundstücken zu starten. Auch stünden für die Interimsphase genügend Räume zur Verfügung, auch, weil die Berneckschule im nächsten Jahr über eine Containerlösung mehr Raum bekomme und Zimmer im ehemaligen Bissingen-Gebäude frei machten.