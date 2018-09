Schramberg Model-Honorar bekommt das Juks³

Schramberg. "Ein Querschnitt aus Schramberger Bürgern" soll die Aktion des Bettenlands Alesi zeigen, erläutern die Inhaber Jessica und André Alesi. Die Auswahl scheint gelungen, denn sogar nachts halten Autos an oder Fußgänger schlendern an den Plakaten vorbei – in der Überwachungskamera zeigt sich der rege Besucherstrom.

Die Schaufenster schmücken neben OB Herzog (wir berichteten) die Inhaber des Eiscafés Rino, Chiara und Atillio Andreotta, die langjährige Mitarbeiterin des Bettenlands Susanne Broghammer, die Internet-Influencerin Melanie Schondelmaier, die Schramberger Fasnetslegende Sigmund Brändle sowie die Inhaber selbst.

Der Auftritt von Thomas Herzog indes wird in der Stadt kontrovers diskutiert. Soll ein Oberbürgermeister Werbung für ein spezielles Unternehmen machen? Oder ist diese Aktion ein Zeichen dafür, dass der OB voll und ganz hinter den Unternehmen der Stadt steht? Herzog selbst sieht’s gelassen: "Ich bin der oberste Wirtschaftsförderer der Stadt. Warum soll ich dies nicht in der Öffentlichkeit zeigen?" Es sei ihm klar gewesen, dass die Kampagne in "gewisser Weise provoziere", er selbst habe aber nur positive Rückmeldungen bekommen – bis auf die Tatsache, dass er in der Neuen Rottweiler Zeitung (NRWZ) als "Posterboy" bezeichnet worden ist. "Das fand ich auch nicht so gut", sagt André Alesi. Herzog erläutert, dass er sich auch durchaus vorstellen könne, für andere Schramberger Unternehmen Werbung zu machen. "Die Masse an Anfragen wird da wohl nicht kommen", meint er. Und: "Ich selbst habe ja keinerlei Vorteile davon."