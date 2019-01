Schramberg Mix aus Konzert und Jazz Session

Schramberg (zeg). Besondere musikalische Abende verspricht die "Jazz Jam 64" in der "Szene 64". Die Veranstaltungsreihe ist ein Mix aus Konzert und Jazz Session. Jazzmusiker wird so die Möglichkeit geboten, ihre Spielkunst in einer typischen Jazz-Club-Atmosphäre zu präsentieren. Die musikalische Grundlage liefert ein Trio bestehend aus Reinhold Hettich (Piano), Thomas Krisch (Bass) und Jörg Bach (Drums). Diese Stammband wird durch einen vierten Musiker ergänzt. "Wer Lust hat, darf sein Instrument mitbringen und mitmachen. Natürlich sind auch Sänger willkommen. Piano und Schlagzeug sind vorhanden", so der Veranstalter.