Schramberg Mitverantwortung der Menschen betont

Nach dem Gottesdienst machten ein Führer die Senioren auf die besonderen Schönheiten dieses Münsters aufmerksam. "Unsere Weiterfahrt führte uns durch die schöne Hegaulandschaft nach Kirchen-Hausen ins Gasthaus Sternen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Mit einem Dank an alle Anwesenden und die Fahrer beendete Gerhard Merz diese harmonische Ausfahrt und gab noch einen Hinweis auf die letzte Ausfahrt in diesem Jahr. Diese findet am Dienstag, 9. Oktober, statt. Dann geht es bereits um 9.30 Uhr nach Zwiefalten und zur "Wimsener Höhle".