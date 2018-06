Schramberg Mittelstand als starke Säule der Industrie

14 Studenten von Hochschulen und Universitäten in Bayern und Baden-Württemberg besuchten Schweizer, um die Besonderheiten eines mittelständischen Technologieunternehmens aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Die Studenten kamen diesmal aus den Fachrichtungen Elektro- und Informationstechnik, Fahrzeug- und Motorentechnik, Corporate Management & Economics, Mathematik, Medizintechnik, Physik sowie Wirtschaftsingenieurwesen.

Nach einer Einführung in die Geschichte, die Produkte und die Organisation von Schweizer Electronic präsentierte sich der BDI als "Voice of German Industry" und hob die Bedeutung von Mittelstands- und Familienunternehmen als starke Säule der Industrie in Deutschland hervor. Bei der anschließenden Führung durch die Produktion waren die Studenten laut Mitteilung beeindruckt von der Vielzahl der unterschiedlichen Produktionsschritte, die der Herstellungsprozess einer Leiterplatte erfordert, und der Größe der fünf Fußballfelder umfassenden Produktionsfläche.

Ein Erfahrungsaustausch in Workshops mit Experten von Schweizer zu den Themen Produktion, Qualitätsmanagement,Talent-Management sowie Marketing Kommunikation rundete das Seminarprogramm ab. "Wir begrüßen das Engagement von Unternehmen wie Schweizer, denn es gibt den Studierenden die Chance, Unternehmen aus nächster Nähe kennenzulernen und ihre gezielte Fragen zu den gewünschten Berufsfeldern zu stellen", dankte Michael Baer, Vorsitzender der Bereichsleitung Studienförderwerk Klaus Murmann, Stiftung der Deutschen Wirtschaft.