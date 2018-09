Schramberg Mitglieder verpflegen Handwerker

Schramberg. Die Alpenvereinssektion Oberer Neckar ist in den Alpen bei Imst Besitzer der Anhalter Hütte, die seit mehr als 100 Jahren besteht. Da diese in die Jahre gekommen ist, plant die Sektion einen Anbau aus den 1960er-Jahren abzureißen, den historischen Teil der Hütte zu sanieren und mit einem modernen Anbau zu kombinieren. Neben Zuschüssen aus der DAV-Zentrale und der Denkmalpflege muss dieses Vorhaben auch durch Eigenmittel der Sektion gestemmt werden, heißt es in einer Mitteilung. Um dieses mehr als zwei Millionen teure Vorhaben ein Stück weit besser abzusichern, hat der Gesamtvorstand im Juli dieses Jahres beschlossen, die Verpflegung der bauenden Firmen und Arbeiter zu übernehmen. "Dazu muss man wissen, dass die Hütte nicht mit Fahrzeugen angefahren, sondern lediglich mit dem Helikopter versorgt werden kann, sodass die Arbeiter die kurze Bausaison in den Bergen vor Ort auf der Hütte verbringen werden", teilt der Verein mit.

In der Bergsteigerecke, die am kommenden Donnerstag, 6. September, 20 Uhr, im "Adlerstüble Café Spitz" in Heiligenbronn stattfindet, wird den Mitgliedern der Schramberger Bergsteigergruppe das Konzept für diesen Verpflegungseinsatz vorgestellt. Dazu wird der Hüttenwart der Anhalter Hütte, Rony Dreher, der auch Mitglied im Projektteam für den Hüttenumbau ist, den Besuchern für Fragen zur Verfügung stehen.

Mitglieder und Gäste, die sich eine wochenweise Mithilfe bei der Verpflegung mitten in der Bergwelt der Lechtaler Alpen auf dieser Berghütte vorstellen können, sollen an diesem Abend besonders angesprochen werden – natürlich aber auch alle, die sich generell für dieses ambitionierte Projekt interessieren.