Schramberg Mitgestalter neuer Bildungsangeboten

Schramberg-Heiligenbronn. Der Vertreter der FDP für den Wahlkreis Rottweil war laut Mitteilung beeindruckt davon, was an den Schulen mit seh-, hör- sowie mehrfach behinderten Schülern geleistet wird. Eigentlich hatte sich Daniel Karrais, der seit Kurzem Gerhard Aden als Abgeordneter ersetzt, gar nicht recht vorstellen können, was man tun muss, damit ein junger Mensch mit einer Hör- oder Sehbehinderung oder gar beidem lesen, schreiben und rechnen lernt.

Doch bei seinem Besuch von drei unterschiedlichen Schulklassen wurde klar: In Heiligenbronn sind die Sonderpädagogen im Umgang mit Sinnesbehinderungen unterschiedlicher Art und Ausprägung geschult. Sie wissen, wie sie ihre Schüler fördern können, damit diese ihr Leben soweit wie möglich selber in die Hand nehmen können. Auch die Rahmenbedingungen sind auf die Bedürfnisse der rund 250 Schüler, die in Heiligenbronn am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen sowie am SBBZ-Förderschwerpunkt Hören unterrichtet werden, abgestimmt – etwa mit indirektem, hellem Licht, spezieller Raumakustik, Klassenhöranlagen sowie höhen- und neigungsverstellbaren Tischen und vielen Ruhezonen. Die Ausstattung mit Computern gehört für die Schüler höherer Klassen zum Standard. Er ermöglicht vor allem Kindern mit Sehbehinderungen selbstständiges Arbeiten allein und in der Gruppe. Wie gut das funktioniert, zeigte die Achtklässlerin Michaela an ihrem mit einer Braille-Tastatur verknüpften Rechner.

"Unser Ziel ist, dass alle sehbehinderten Schüler, die Heiligenbronn mit einem Schulabschluss verlassen, am PC mit Word-Programmen arbeiten können", erklärte Schulleiter Dietmar Stephan. "Unser Anspruch ist, darin genauso gut und besser zu sein als andere Schulen."