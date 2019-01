Schramberg Mitarbeiter spenden 77,5 Liter Lebenssaft

Schramberg. Die zweite Auflage von "Mit Herzblut dabei", eine Initiative der Ahg-Gruppe mit Sitz in Horb am Neckar, ist abgeschlossen. 177 Mitarbeiter der Autohandelsgesellschaft, und davon etliche auch in Schramberg, haben sich im vergangenen Jahr mit ihrer Blutspende an der Aktion beteiligt – und unter diesen wieder besonders viele Erstspender. "Mit Herzblut dabei" ist eine Sozialaktion, die aus der Projektarbeit junger Führungskräfte in der Ahg hervorging, heißt es in einer Mitteilung.