Schramberg Mit Yogatipps der Schüler kann nichts mehr schief gehen

Nach einem Herbstlied der Klasse 3 war es an Oberbürgermeister (OB) Thomas Herzog, zur dritten Amtseinführung wiederum etwas Neues zu erzählen. An einer kleinen Grundschule seien die Bedingungen ganz anders wie etwa an der Erhard-Junghans-Schule in der Talstadt. "Kurze Beine brauchen kurze Wege", so der OB. Eine wohnortnahe Schule trage zur Sozialisierung bei, sie sei ein Lern- und Begegnungsort.