Schramberg Mit Trillerpfeife geht es Richtung Stuttgart

Mit dabei im Bus ist auch Alexandra Ulbrich von der IG Metall Freudenstadt. Wie sie erklärt, verfolge man das Ziel, Eindruck zu erzeugen und für die Forderung Druck zu machen.

Die Arbeitgeber würden sich bisher nur beim Lohn gesprächsbereit zeigen, nicht aber bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit auf 28 Stunden. Es soll Mitarbeitern freigestellt sein, wer weniger Stunden in der Woche arbeiten will mit der damit verbundenen Lohnkürzung. Für Beschäftigte mit Kindern unter 14 Jahren, für pflegende Angehörige und für Schichtarbeiter soll der Arbeitgeber einen Zuschuss beisteuern, so Ulbrich.

Einfluss auf Produktion?

Die Streikfahrt soll mit einem Besuch auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt verbunden werden. Ob der Streik der Schweizer Mitarbeiter auf die Produktion Einfluss hatte, darüber gab es keine verlässlichen Aussagen.