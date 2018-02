Schramberg Mit Teamgeist auf Erfolgskurs

Schramberg. Unter der Betreuung der Lehrkraft Regina Rüf zeigten die Mädchen in der Disziplin Geräteturnen ihr Können. Dass auch ein jahrgangsstufenübergreifender Mannschaftszusammenhalt von Klasse Fünf bis Zwölf möglich ist, bewiesen die vier Turnerinnen im Wettkampf eins der offenen Klasse.

In der ersten Disziplin, dem Sprung, zeigten Kiara Grieshaber und Vera Petri schöne Überschläge. Katja Dudin sicherte der Mannschaft mit einem anspruchsvollen Element, dem Yamashita, einen guten Wettkampfstart. Am Stufenbarren überzeugten Katja Dudin und Vera Petri das Kampfgericht mit einer sichtlichen Leistungssteigerung seit dem Kreisfinale in Spaichingen und sammelten mit den schweren, kraftraubenden Übungen wertvolle Punkte. Am Zittergerät der Frauen – dem Schwebebalken – konnten Dudin und Petri elegante Übungen zeigen, ohne einen Sturz kassieren zu müssen.

Auch am Boden gaben die Mädchen nochmals alles und so überzeugten Kiara Grieshaber, Katja Dudin und Julia Ginter das Kampfgericht mit perfekt ausgeführten Übungen hohen Leistungsgrades und beendeten den Wettkampf mit einer guten Punktzahl.