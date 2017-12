Schramberg Mit Swing verabschiedet sich die Hammond Jazz Night

Als Stargäste waren zwei gute Bekannte der Jazz Nights eingeladen, die aber erstmals gemeinsam auftraten. Aus Schramberg stand Frank Fuchs bei vier Titeln am Mikrofon und ließ besonders bei "Everyday I Have the Blues" hören, was seine Stimmbänder hergeben. Trompeter Bernd Hufnagel übernahm mit Arno Haas am Saxofon den Bläsersatz der Big Bands.

Die beiden konnten in ihrem perfekten Zusammenspiel starke Akzente setzen, imponierten aber auch in einigen Solos, wie bei "Shiney Stockings". Mit einem heftigen Weckruf begann der Bennie Moton Swing, in dessen Band Count Basie anfangs in Kansas City spielte. Mit der "Schrammel-Gitarre" führte Jörg Enz zu "Jumpin’ at the Woodside", das sich bis zu einem Schlagzeug-Solo steigerte. Einen starken Kontrast bot das Trio ohne die Bläser mit dem verträumten "Blue and Sentimental". Voll aufdrehen und kraftvoll verabschieden konnten sich dann alle bei der fetzigen Zugabe "Lester Leaps in".

Im neuen Jahr wird bei der 87. Hammond Jazz Night am 24. Januar wieder Fola Dada in der Villa Junghans singen.