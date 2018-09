Schramberg Mit Schutzhelm und Umhang geht’s tief unter die Erde

Nach ein paar freundlichen Begrüßungsworten und Schilderungen über den Ablauf und Regeln startete die Bahn zu ihrer Fahrt unter Tage. Es war für die Teilnehmer ein unbekanntes Gefühl, erstmals in einen tiefen, engen und spärlich beleuchteten Stollen unter Tage zu fahren. Die Temperatur ändert sich von 28 Grad Celsius an der Oberfläche auf elf Grad Celsius im Stollen. Nach circa 800 Metern hielt die Bahn, und man setzte die Führung zu Fuß fort. Nachdem ein Einführungsfilm über die Geschichte des Bergwerks gezeigt worden und jeder mit einer Grubenlampe versorgt war, ging es über niedrige und enge Stollen zu den jeweiligen Erklärungspunkten. Hier wurde von dem Bergwerksführer in verschiedenen Abschnitten die Arbeitsabläufe der damaligen Bergleute erklärt und in anschaulicher Weise dargestellt. Sogar eine Sprengung mit den Geräten von damals wurde simuliert. Schnell wurde den Senioren klar, unter welch harten Bedingungen die Bergleute damals bis zu zehn oder zwölf Stunden täglich arbeiten mussten. Der Bergwerksführer zeigte den Senioren noch einige verschiede Stollen und Arbeitsplätze. Nach der Führung konnte der Heilstollen besucht werden. Dort können Patienten mit Atemwegserkrankungen eine Kur machen.

Wieder "oben" angekommen, brachte der Bus die Senioren in das Gasthaus Erzgrube zum Mittagessen. Anschließend fuhren die Ausflügler weiter nach Aalen, wo jeder Zeit zur freien Verfügung hatte.

Mit schönen Erlebnissen und Eindrücken des Tages machte man sich schließlich müde, aber froh gelaunt, auf die Heimreise.