Schramberg Mit neuem Leitbild einen frischen Wind ins Stadtmuseum bringen

Schramberg (czh). Zum 41. Internationalen Museumstag eröffnete im Stadtmuseum Schramberg eine Sonderausstellung über Designer Udo Schultheiss. Diese Sonderausstellung sei auch "ein Neustart für den internationalen Museumstag in Schramberg", kündigte Oberbürgermeister Thomas Herzog eine veränderte Ausrichtung der Museumsarbeit an. Man wolle den Tag künftig regelmäßig begehen und die gesamte Museumslandschaft in Schramberg möglichst in einem Aktionsbündnis zusammenführen.