Schramberg Mit Modeschmuck zum Erfolg

Schramberg-Tennenbronn (zeg). Der heute 27-jährige Vitalij Haak stöberte 2015, während seines Studiums der Medizintechnik, online nach einem passenden Schmuck-Set. Fasziniert von der Vielfalt und der hochwertigen Verarbeitung vieler Schmuckstücke, investierte er viele Stunden in die Recherche und arbeitete sich tief in die Schmuckwelt ein, heißt es in einer Mitteilung.

Nach wenigen Monaten entschloss er sich, das angehäufte Wissen zu nutzen und den Versuch zu starten, eigenhändig Schmuck über das Internet zu verkaufen. So nahm er Kontakt zu Großhändlern und Herstellern auf, bestellte Muster-Schmuckstücke und meldete am 1. Januar 2016 sein Gewerbe an.

Die ersten Wochen bestanden für den Nachwuchsunternehmer vorrangig aus der Selektion von Modeschmuck-Artikeln und der Auswahl geeigneter Hersteller und Lieferanten für sein Unternehmen. Die zum Verkauf geeigneten Schmuckartikel werden von ihm eigenhändig fotografiert, vermessen und in seinem Shop schmuckhandel-haak zum Verkauf gestellt. Auch die Bildbearbeitung und das Erstellen der Produktbeschreibungen erledigt Haak in Eigenregie. Der Versand der Produkte erfolgt schließlich in selbst gestalteten Schmucketuis mit dem Aufdruck "Schmuckhandel Haak". Zwar begannen die ersten Monate zäh, doch schon schnell stellten sich der Erfolg ein. Im Dezember 2016 allein stellte er so viele Rechnungen wie im gesamten restlichen Jahr aus. 2017 konnte er diese Zahl schließlich verdreifachen – weiteres Wachstum für 2018 ist geplant, heißt es weiter.