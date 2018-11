Schramberg Mit Mischung aus Humor und Provokation

Heute engagieren sich in Stuttgart sowie im Landkreis Esslingen und im Rems-Murr-Kreis etwa 1300 hauptamtliche und 1200 ehrenamtliche Mitarbeiter bei der Eva. "Aus einer Einrichtung für Arme, Alte und Jugendliche, gegründet 1830 in der Zeit der Industrialisierung von Christoph Ulrich Hahn, ist ein gemeinnütziger Verein mit 150 Diensten, Beratungsstellen, Wohngruppen und Heimen, acht Tochterunternehmen und sieben Enkelbetrieben entstanden. Ob Demenz, Aids, Drogensucht, Obdachlosigkeit, Prostitution, Gewalt oder Flüchtlingsarbeit, das Sozialunternehmen kümmert sich mit professioneller Nächstenliebe um diese bedürftigen Menschen", so Pfarrer Gerstlauer.