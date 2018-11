Schramberg (sw). Wie weit die Stadt sei hinsichtlich der Folgeunterkünfte von rund 200 Flüchtlingen in Schramberg, wollte Mirko Witkowski (SPD/Buntspecht) in der Sitzung des Gemeinderat wissen. Die Stadt, so Fachbereichsleiter Berthold Kammerer, sei in Gesprächen mit dem Landkreis, um gegebenenfalls in den künftig von diesem nicht mehr angemieteten Gebäuden eine Anschlussunterbringung zu finden. "Wir gehen aber davon aus, dass die Bedingungen günstiger werden müssen, wenn wir die Einrichtungen übernehmen", sagte Kammerer und kündigte einen Bericht in einer der nächsten Sitzungen an.