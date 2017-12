Schramberg Mit der Zugabe werden Engel geschickt

Diakon Dieter Vanselow begrüßte Chor und Gäste in der fast 160 Jahre alten Kirche, die heute auch die Bibelerlebniswelt beherbergt. Der Begriff Gospel leite sich ab von "good spell", gute Nachricht. Ursprünglich ging es aber nicht um gute Nachrichten über ein künftiges Paradies, sondern um den Protest und Widerstand schwarzer Sklaven gegen ihre Herren in den Südstaaten Amerikas.

Eines der bekanntesten Lieder stamme noch aus der Zeit der Sklaverei und war 1831 wohl erstmals zu hören, kündigte Chorleiter Jürgen Jäger "Amazing Grace" an. Auch aus der Schweiz gebe es Gospels, wie "Now Let Us Sing", das den Sinn des gemeinsamen Lob Gottes im Gesang einfordere. Traditionell sei "Kumbaya", das sehr getragen das Kommen eines Retters erhoffte. "Josua Fit the Battle of Jericho" sei auch von Stars wie Mahalia Jackson und Elvis gesungen worden. Jericho im Tal des Jordan sei die wohl älteste und heißeste Stadt der Welt, erklärte Dieter Vanselow die Geschichte des Liedes. Nach Jericho führte Moses das auserwählte Volk nach 40 Jahren Wanderung durch die Wüste.

Weitere traditionelle Lieder interpretierte der Chor unter der Begleitung von Jürgen Jäger am E-Piano. Als Pop-Song wurde "You Raise Me up" bekannt und mit dem "Thank You Song" wollte sich der Chor verabschieden.