Schramberg Mit der Ernte noch etwas warten

Schramberg-Sulgen. Wie Frank Günter von der Mosterei in Sulgen erklärt, würden die Bäume in diesem Jahr häufig prall vollhängen, weshalb sie zu ihrem Selbstschutz reichlich Fallobst produzierten. Zu glauben, die Äpfel seien deshalb schon reif, sei jedoch ein Trugschluss. Die Kostprobe eines abgefallenen Apfels oder einer Birne bringe Klarheit. Besitzer von Obstbäumen sollten deshalb mit der Ernte noch etwas warten, rät er.

Auf die besondere Situation in diesem Jahr, und weil Kunden immer wieder bei ihnen anfragten, haben Frank und Sabine Günter reagiert und ihren Mostbetrieb in der Lindenstraße bereits seit dem 18. August geöffnet. "So früh, das hat es in den vergangenen 30 Jahren noch nie gegeben. Auch nicht im Jahrhundertsommer 2003", erinnern sie sich. Noch konzentriert sich das Mosten bei den Günters auf die Wochenenden, ab Mitte September gibt es dann auch Termine unter der Woche abends. Um den vielen Kunden, die nicht nur aus dem Ort und Nachbarkommunen kommen, sondern auch aus Villingen-Schwenningen, Schonach und Furtwangen anreisen, einen guten Service zu bieten, wurde nicht nur die bisherige Packpress-Anlage vor drei Jahren komplett im Edelstahldesign erneuert, sondern auch ein neuer Industriebodenbelag verlegt.

Weil die typischen Mosttrinker allmählich eine Rarität in der Gesellschaft darstellen und der Trend eindeutig zum Genuss von Apfelsaft geht, bietet die Mosterei Günter seit drei Jahren auch das "Bag in Box"-System an. Bei diesem Verfahren wird der Saft der gepressten Äpfel kurzzeitig auf 78 Grad erhitzt, dadurch pasteurisiert und in Plastikbeutel abgefüllt. Die Kunden können so nach kurzer Wartezeit den Saft ihres eigenen Obsts gleich mitnehmen. Bei der Entnahme des Safts zieht sich der Beutel wieder zusammen, wodurch keine Luft eindringen kann und der Saft länger ohne Kühlung haltbar bleibt. Das werde immer stärker nachgefragt, versichert Frank Günter.