Schramberg Mit dem Waldumbau schon begonnen

Wie sich der Anteil von Schadholz auf den Holzmarkt in Baden-Württemberg künftig auswirke, könne nicht genau abgeschätzt werden. Zumindest seien bisher noch keine größeren Preiseinbrüche zu verzeichnen, wusste die Forstamtsvertreterin.

Revierförster Jörg Fehrenbacher räumte ein, dass krankheitsbedingt die Jungbestandspflege und der Buchenvorbau in diesem Jahr noch nicht vollzogen worden seien und ins Jahr 2019 verschoben würden. Vor circa drei Wochen sei ein 600 Meter langes Teilstück des Unterwegenwegs saniert worden und könne bald freigegeben werden. Im laufenden Forstwirtschaftsjahr habe es viel Sturm-, Trocken- und Käferholz gegeben, denen man praktisch immer hinterher gelaufen sei. Mit 1148 Festmetern machten sie einen Anteil von circa 66 Prozent der jährlichen Einschlagsmenge von 1750 Festmetern aus. Nur 602 Festmeter seien planmäßig aufgearbeitet worden. 2017 seien vergleichsweise nur rund 25 Prozent durch zufällige Nutzung angefallen. Bisher liege man bei Einnahmen von etwa 35 000 Euro, der Plan für 2018 sehe ein Plus von rund 50 000 Euro vor. "Da werden wir auch hinkommen, obwohl wir immer noch Käferholz verarbeiten, das einen größeren Arbeitsaufwand verursacht", stellte Fehrenbacher in Aussicht.

Sorgen bereitete dem Revierförster die Tatsache, dass es in diesem Jahr bereits eine vierte Generation des Borkenkäfers gibt. Diese hohe Population habe sich aus den Vorjahren aufgebaut. Der Käfer habe in Specht und Ameisen zwar natürliche Feinde. Diese könnten ihn jedoch nicht entscheidend zurückdrängen. Hier helfe nur nasskaltes Wetter.

Auf Anfrage von Ratsmitglied Jürgen Kaupp erläuterte Fehrenbacher, dass man hinsichtlich des Klimawandels seit 2016 mit dem Waldumbau begonnen habe und verstärkt Laubbäume, Tanne und Douglasie anpflanze, weil diese klimastabiler seien.

Einstimmig beschloss der Ortschaftsrat den vom Forstamt vorgeschlagenen Forstwirtschaftsplan 2019, der einen Einschlag von 1750 Festmeter vorsieht und einen Gewinn von 52 000 Euro bringen soll.