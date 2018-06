Schramberg Mit dem Skiverein durch den Sommer

Am Sonntag, 1. Juli, kann sich beim Kanufahren auf dem Neckar bei Sulz-Fischingen jeder wie ein großer Kapitän fühlen. Wasserratten kommen beim "Stand Up Paddling" auf dem Schluchsee am 22. Juli erneut auf ihre Kosten. Die Radtour führt am 23. September nach Haslach. Und am 21. Oktober lassen alle beim Familien-Drachensteigen gemeinsam einen fliegen. Das Winterprogramm eröffnet am 24. November der Skibasar in der Majolika. Eine Woche später, am 1. Dezember, findet die Fackelwanderung statt.

Die erste Ausfahrt führt von 7. bis 9. Dezember nach Stuben am Arlberg. Und bei der Ski-Weltmeisterschaft im schwedischen Åre ist der Skiverein als Helfer am Start. Wer Lust hat, kann sich für die Zeit vom 5. bis 19. Februar 2019 den Freiwilligen anschließen.

Weitere Informationen: www.skiverein-schramberg.de