Schramberg Mit dem Paternoster aufwärts

Wichtiger Träger der Geschichtskultur

Als wichtiger Träger der Geschichtskultur habe "der Verein sein erfolgreiches Wirken fortgesetzt", stellte Kreiskulturdezernent Bernhard Rüth die einstimmige Entlastung des Vorstands fest.

"Als Konstante in der Geschichte des Museums- und Geschichtsvereins" wurde Martin Maurer als Vorsitzender einstimmig bestätigt. Ebenso wurden Hans Haaser als stellvertretender Vorsitzender, Annette Fuchs als Schriftführerin, Robert Maier als Kassier und Carsten Kohlmann für die Programmgestaltung wiedergewählt. Im Ausschuss sind Günter Buchholz, Josef Bulach, Albert Feig, Ewald Graf, Johannes Grimm, Anneliese Müller und Bernhard Rüth vertreten.

Mit einer Gesamtausgabe der "D’Kräz" dankte Martin Maurer dem Gastgeber Hans-Jochem Steim für die Einladung in das Junghans Terrassenbau-Museum und legte gleich noch eine Junghans-Aktie von 1931 über 100 Reichsmark dazu. Da konnte der Unternehmer seinen Gästen mit einer seiner "Spieluhren" nur "den Marsch blasen" zu einem ersten Besuch im kürzlich eröffneten Museum.

Und wieder ging es für die Mitglieder des Vereins hinauf, dieses Mal mit dem Schrägaufzug zur Führung mit dem Hausherrn. Der setzte in Uhren verschiedenste Figuren in tanzende Bewegung und in über 100 Jahre alten Musikautomaten Walzen oder Schallplatten aus Metall. Dabei tickten Uhren und ein technikbegeisterter Sammler in begeistertem Einklang.