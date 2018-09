Schramberg Mit dem Erlös werden soziale Projekte unterstützt

Die modern eingerichtete Kaffeerösterei "Cap@cino" in der Erlebnisgaststätte "Zum Frieder" in Waldmössingen, eine Einrichtung der Lebenshilfe, ist nach Auskunft von Marketing- und Vertriebsleiterin Petra König biozertifiziert. Es werde höchsten Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit beim Einkauf von Rohkaffee gelegt. Außerdem achte man auf die Unterstützung sozialer Projekte. So sei mit dem Erlös aus dem Verkauf ein Schulneubau in den Bergen Las Chicharras in Mexiko ermöglicht worden. Weitere Gelderlöse flössen in die Unterhaltung des Kaffeeprojekts, damit die Kinder dort eine solide Schulausbildung absolvieren könnten.

Bei Kaffeeseminaren in der Rösterei tauchten Teilnehmer in die Welt des "Schwarzen Goldes" ein und die Mitarbeiter ließen sich dabei gerne über die Schultern schauen, erläutert König. Kaffeegenuss von geröstetem Kaffee von "Cap@cino" bieten inzwischen auch weitere Gaststätten in Schramberg und Umgebung an. Mit der Eröffnung einer Kaffeestube in der Sprengergasse in Rottweil bietet die Lebenshilfe wie auch im Gasthaus Zum Frieder ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet für Menschen mit Handicap, die direkt mit den Kunden in Kontakt kommen.