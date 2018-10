Schramberg Mission geglückt

Schramberg. Zu "99 Prozent" sei der schmucke Saal fertig, erläutert Uli Bauknecht, Vorsitzender des Vereins Szene 64. Nur Kleinigkeiten wie eine Verdunklungsmöglichkeit oder ein Bühnenvorhang müssen noch eingebaut werden. Dies ist jedoch kein Grund, den Saal nicht jetzt schon zu nutzen. Mehrere Hochzeiten, Geburtstage und Firmen-Events wurden bereits darin gefeiert – "und bis Ende des Jahres sind wir ausgebucht", so Bauknecht. Der Raum ist zugelassen für maximal 340 Leute, mit Bewirtung haben maximal rund 200 Platz. Es ist ein Raum geworden, der voll und ganz nach den Bedürfnissen ihrer Nutzer her- und eingerichtet worden ist.

So wurde beispielsweise in die Tontechnik investiert, Tische, Stühle, Sitzgarnituren, Geschirr angeschafft und eine komfortable Gastro-Küche eingebaut. In einem Kühlraum stehen Getränke zur Verfügung, sodass die Mieter es "so bequem wie möglich haben", sagt Bauknecht. Die Ausstattung der Küche und der Toiletten haben sich mehr als verdoppelt. "Wir haben 20 Damentoiletten eingebaut, das sind mehr als in der Kastellhalle", sagt Bauknecht. Beim Erstellen der Parkplätze sei es unerwartet zu Auflagen gekommen.

Der Verein hat viel gewagt, "all in" nennt sich das beim Pokerspiel. "Wir möchten es nicht einfach irgendwie, sondern richtig gut machen." Und deshalb klafft momentan eine Finanzierungslücke von rund 200 000 Euro.