Schramberg M.I.S. präsentiert Gitarrenmusik der Extraklasse

Weitere Informationen: www.autschbach-illenberger.de Das Konzert am Samstag, 29. September, im Subiaco-Kino beginnt um 20 Uhr, Saalöffnung ist um 19 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 15, an der Abendkasse 17 Euro. Karten gibt es bei Optik Fischer in der Talstadt sowie im Subiaco-Kino (zu den Öffnungszeiten der Filmvorführungen) und unter E-Mail info@musikerinitiative-schramberg.de