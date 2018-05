Schramberg Ministerin zeigt sich beeindruckt

Sie machten deutlich, wie wichtig die Kommunikation mit Taubblinden ist –­ und dass es dafür geschulte Fachkräfte und Erfahrung brauche. Taubblinde oder hörsehbehinderte Menschen seien in der Kommunikation "von der Welt abgeschnitten". "Lehrer müssen sich flexibel auf das Kind einstellen", nannte Keesen als Beispiel –­ Unterrichten nach einem gewissen Schema sei bei taubblinden oder hörsehbehinderten Kindern nicht möglich.

"Die Äußerungen taubblind Geborener sind mitunter schwer lesbar", sagte Broy-Schwenk. In der Kommunikation bedürfe es deshalb Vertrauen und auch Kreativität. "Das Kind macht eine Geste, ich muss diese verstehen und das Kind muss verstehen, dass ich die Geste verstanden habe", brachte Wanka die Komplexität auf den Punkt.

Im Anschluss an die Vorträge lernte Eisenmann drei Schüler des SBBZ kennen. Sie beeindruckten die Kultusministerin mit ihrem Können in der Gebärdesprache, im Lormen und der Brailleschrift. "Das war ein sehr wertvoller Einblick in die herausragende Arbeit, die Sie hier leisten", bedankte sie sich.

Eisenmann ging auf den Lehrermangel im Land ein, der auch im Bereich Sonderpädagogik spürbar sei. "Wir wollen den ländlichen Raum stärker machen." Das Land bemühe sich zwar, den Mangel zu beheben, aber: "Ich muss Sie da mindestens noch um ein bis zwei Jahre Geduld bitten".