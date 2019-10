Schramberg Mindestens zwei Wochen eingespart

Am Dienstag war auf die Tragschicht auf der gesamten Länge von 3,7 Kilometern die acht Zentimeter dicke Binderschicht aufgebracht worden. 5800 Tonnen Asphalt sind dafür erforderlich, ein Mischwerk alleine hätte diese Menge an zwei Tagen gar nicht geschafft, sagt Joachim Hilser vom Straßenbauamt des Landkreises Rottweil. Und da auch das Wetter passte, konnte die Arbeitsgemeinschaft aus den Firmen Bantle, Stumpp und Strabag die vergangenen Tage loslegen, mit dem Resultat, dass heute oder spätestens am Freitag auch alle Abzweigungen und Straßenäste mit dem Binder versehen sind. Wenn’s bis heute, Mittwoch, reichen sollte, dann machen die 22 Mitarbeiter der Baufirmen, die derzeit in Sulgen eingesetzt sind, ein langes Wochenende.

Wetter muss weiterhin mitspielen