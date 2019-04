Schramberg "Miller & Monroe" schließt Ende Mai

Gabriele Wessel-Windmüller hatte nicht damit gerechnet, dass die Entwicklung so kommen würde und das Ende der Filiale in Schramberg so schnell besiegelt wird. "Wir hatten uns beim letzten Neuanfang alle so sehr gefreut", erinnert sie sich. Das ist vor einem Jahr gewesen.

Damals hatte ein niederländischer Modefilialist Läden und Personal der "Charles-Vögele"-Filialen in Deutschland übernommen und als "Miller & Monroe"-Geschäfte weitergeführt. Auch die Filiale in Schramberg wurde so neu gestaltet und andere Modemarken ins Angebot übernommen.

Aber auch diesmal war die Strategie nicht erfolgreich und führte in die Insolvenz. "Discounter und der Onlinehandel machen dem klassischen Modeladen große Probleme", nennt Wessel-Windmüller mögliche Gründe für die generellen Schwierigkeiten des Modeinzelhandels im mittleren Preissegment.

Wer nach "Miller & Monroe" in das Gebäude einziehen wird, weiß sie nicht. Dankbar ist sie aber dem Vermieter, einer Immobilienfirma aus Balingen. Er habe bei allen Problemen nicht auch noch Druck gemacht und dem Filialteam die nötige Zeit gelassen.