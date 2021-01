Schramberg Michael Schrenk ist dienstunfähig

Schramberg/Pfullingen (sw). Der Rathauschef von Pfullingen und einstige Bewerber um die Nachfolge von Oberbürgermeister Herbert O. Zinell im Jahr 2011 in Schramberg, Herbert Schrenk, damals noch Bürgermeister in Herbertingen, ist wegen Dienstunfähigkeit in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden. Dies meldet die Stuttgarter Zeitung.