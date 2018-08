Schramberg Metalacker: Organisatoren ziehen Bilanz

Alle anderen Metalfans müssen nicht bangen: Auch im kommenden Jahr wird es das Festival auf der Trombachhöhe geben. Die Verantwortlichen gönnen sich jetzt erst einmal zwei Wochen Metal­acker-freie Zeit, bevor sie konkret in die Planungen einsteigen. Erste Anfragen an Bands laufen bereits, so Kaltenbacher – und die ersten Bewerbungen liegen ebenfalls vor. I nzwischen kommen Agenturen und Bands nämlich von selbst auf die Organisatoren zu, um sich oder ihre Künstler für das Festival zu empfehlen. "Da kann man sich selbst schon auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen", ist Kaltenbacher stolz, wie sich der Metalacker entwickelt hat.